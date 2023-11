Marek Sawicki w rozmowie z Radiem ZET mówił między innymi o tym, jak będzie wyglądało pierwsze posiedzenie Sejmu. - Zaczynamy wprowadzeniem prezydenta, powitaniem gości, później hymn, wystąpienie prezydenta, wystąpienie moje i zaprzysiężenie posłów - mówił.

Co marszałek senior powie w orędziu? Sawicki odpowiada

Sawicki odniósł się także do tego, o czym będzie mówił w orędziu. - Będę się odnosił do obecnych realiów demokracji, moich doświadczeń z 30 lat i próby tego, czego oczekuje suweren, czyli szukania dróg do kompromisu, pogodzenia, odbudowy wspólnoty - zapowiedział polityk. Jak dodał, wystąpienie będzie czytał z kartki. - Premier Morawiecki zdecydował, że dymisję będzie składał na moje ręce, a nie na ręce nowo wybranego marszałka - wyjaśnił marszałek senior, tłumacząc, że nie ma tu zapisu regulaminowego – jest tylko zapis, że premier składa dymisję rządu w trakcie pierwszego posiedzenia. - Premier wyjdzie na trybunę i powie parę słów do wysokiej sali, Sejmu, do społeczeństwa - podkreślił Sawicki. Dodał także, że po wystąpieniu Mateusza Morawieckiego będzie pora na wybór stałego marszałka Sejmu i przerwa na zgłoszenie kandydatur. - Jak wybierzemy marszałka, to rola marszałka seniora się kończy, wraca do ław poselskich. I znów zostaje szarym posłem - podkreślił Marek Sawicki.

Marek Sawicki: Szymon Hołownia jest w dobrej formie

Sawicki zapytany został również o to, czy to pewne, że Szymon Hołownia zostanie marszałkiem Sejmu. - Nie sądzę, by coś mogło się zadziać. Jest w dobrej formie, więc skoro koalicja większościowa zgłasza go, to jest on uzgodniony i ja będę głosował za tą kandydaturą - powiedział marszałek senior. Czy PiS zgłosi kontrkandydata? - Wczoraj próbowałem sondować w PiS, ale nie dostałem zdecydowanej odpowiedzi - przyznał.

Elżbieta Witek w prezydium Sejmu? - W Polsce obowiązuje konstytucja. Jest domniemanie niewinności. Pani marszałek nie ma zarzutu, skazania. Źle byłoby, gdybyśmy zaczynali X kadencję Sejmu, że nawzajem kluby wyznaczają sobie kandydatów na ważne funkcje w Sejmie - stwierdził marszałek Sawicki. Zapytany o to, czy reszta jego klubu ma podobne zdanie w tej sprawie, Marek Sawicki powiedział, że „z posiedzenia klubu w czwartek większość skłania się ku mojej opinii”. Jak dodał, jeszcze dziś o 10:30 będzie posiedzenie klubu PSL-Trzecia Droga.