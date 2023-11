Włodzimierz Czarzasty: Razem poza rządem? Wiedziałem od dwóch miesięcy

Następnie Czarzasty wymienił te kwestie: "po pierwsze wszystkie podwyżki w sferze budżetowej, dla usług publicznych; druga sprawa to kwestia unieważnienia wyroku TK ws. aborcji; dalej zostało zapisane, co jest dla nas bardzo ważne, rozdział Kościoła od państwa, rozdział Kościoła od państwa, np. w kwestiach finansowych, to jest transparentność wszystkich wydatków; kwestia finansowania procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych; opieka psychologiczna dla uczniów w każdej szkole; nowelizacja Kodeksu karnego tak aby mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną była ścigana z urzędu; zwiększenie budżetu Państwowej Inspekcji Pracy; prawa emerytów - zarówno jeśli chodzi o utracenie emerytur służb mundurowych, jak i renta wdowia; polityka mieszkaniowa - wpisaliśmy bardzo dokładny punkt dotyczący mieszkań na tani wynajem; kwestia rozwoju transportu publicznego - tam są programy, w ramach tych sześciu punktów, kolej dla każdego powiatu, autobus dla każdej gminy; zniesienie limitów w NFZ; poprawa egzekucji alimentów".



Włodzimierz Czarzasty o aborcji: Będziemy walczyli dalej

- Jeśli chodzi o sprawę kobiet - aborcję do 12 tygodnia ciąży - nie udało się tego wpisać z tego względu, że zarówno PSL, jak i Szymon Hołownia nie zgodzili się na ten zapis. My będziemy dalej walczyli. Pewnie już w poniedziałek złożymy projekt ustawy ws. 12 tygodnia. Wniosek jest jeden: dopóki Lewica nie będzie miała większego wpływu na Sejm nie należy się spodziewać, że prawo aborcyjne o jakim marzymy zostanie wprowadzone - stwierdził Czarzasty.



- Jeśli ta ustawa nie przejdzie, którą my będziemy proponowali, następnym krokiem będzie dekryminalizacja procesu aborcji - dodał.



- W sprawach aborcji nie zmieniamy ani swojego programu, ani swojego dążenia - zapewnił lider Nowej Lewicy.