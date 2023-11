Dlaczego partia Razem nie wejdzie do rządu Tuska? Adrian Zandberg tłumaczy

- Sprawa jest bardzo prosta. Podeszliśmy do tych negocjacji ze świadomością, że one muszą mieć charakter kompromisowy. Podeszliśmy do tych rozmów gotowi do rozwiązań kompromisowych, natomiast zależało nam na gwarancji dla kilku konkretnych spraw, dla spraw, które dla nas są kluczowe - mówił Zandberg.

O jakie postulaty partii Razem chodziło? W tym kontekście Adrian Zandberg wymienił - jak się wyraził "kompromisową propozycję dekryminalizacji aborcji", jeden procent PKB na publiczne budownictwo mieszkaniowe, dojście do 8 proc. PKB na publiczną ochronę zdrowia oraz przeznaczaniu 3 proc. PKB "na naukę, badania i rozwój".

Czytaj więcej Polityka Umowa koalicyjna podpisana. Liderzy KO, Trzeciej Drogi i Lewicy zawarli porozumienie Liderzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy oficjalnie podpisali umowę koalicyjną. Trzy formacje będą miały w Sejmie większość 248 z 460 mandatów, ich kandydatem na premiera jest były szef rządu Donald Tusk.

Zandberg: Partia Razem poprze rząd

- Te gwarancje były dla nas kluczowe, żeby wziąć odpowiedzialność za rządzenie, bo rządzenie to nie jest tylko wizytówka z napisem "minister". Rządzenie to jest kwestia zgody politycznej na rozwiązania. Zaproponowaliśmy te rozwiązania w obszarach, które są dla nas kluczowe - pracy, mieszkań, ochrony zdrowia, natomiast nie udało nam się uzgodnić politycznie ze wszystkimi siłami gwarancji finansowych na realizację tych programów - mówił Adrian Zandberg.

- Dlatego decyzja partii Razem jest taka właśnie. Razem podniesie rękę za wotum zaufania, ponieważ uważamy, że jak najszybciej potrzebna jest w Polsce zmiana władzy - oświadczył współprzewodniczący Lewicy Razem.

- Od tego, żeby ten rząd jak najszybciej zaczął działać będzie zależało to, czy nie stracimy środków europejskich - ocenił.