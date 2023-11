Marek Borowski: Morawiecki uniknie pełnej kompromitacji, jeśli zachowa się jak Geremek

Marek Borowski: Andrzej Duda może liczyć na pracę tylko w ramach PiS

A dlaczego, zdaniem Borowskiego, Andrzej Duda powierzył misję stworzenia rządu Morawieckiemu, mimo że PiS nie ma większości w Sejmie (dysponuje 194 mandatami) i nie ma koalicjanta, z którym taką większość mógłby zbudować?



- To są zawiłości psychologiczne. Jeśli chodzi o prezydenta to on jest więźniem swojej kadencji dotychczasowej, po której nie ma szans na żadną porządną robotę, po zakończeniu kadencji, z wyjątkiem jakiejś pracy w ramach PiS, np. prezesa - ocenił Borowski.



- W związku z tym, ponieważ polityczny lud PiS-owski oczekiwał, że Morawiecki dostanie tę misję, oni cały czas przekonują się nawzajem, że wygrali wybory, to Duda nie miał wyjścia. To tylko świadczy o tym, że on dba wyłącznie o własny interes - dodał.



Z kolei z perspektywy Morawieckiego, zdaniem Borowskiego, istotne może być wygłoszenie w Sejmie exposé, które potem stałoby się podstawą do krytykowania rządu utworzonego przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy, na czele którego ma stanąć Donald Tusk. - Będą mogli mówić: a my zrobilibyśmy tak (jak wskazał Morawiecki w exposé - red.) - tłumaczył.