Rząd Donalda Tuska będzie miał jeden, jasny cel

W ostatnich dniach pojawiła się na przykład informacja, że to Koalicja Obywatelska, a nie Trzecia Droga obsadzi resort spraw zagranicznych. Do tej roli najczęściej typowani są Paweł Kowal lub Radosław Sikorski. Wcześniej na to stanowisko typowana była Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.

Nie ma też jeszcze ostatecznej decyzji, jeśli chodzi o resort edukacji. KO obejmie najpewniej za to resort zdrowia – ale nie ma chętnych na stanowisko ministra. Tu pojawia się nazwisko Bartosza Arłukowicza lub prof. Tomasza Grodzkiego.

Z naszych rozmów wynika, że koalicjanci umówili się na utrzymywanie poufności samych rozmów – którą w ogólnej perspektywie udaje się zachować. Mimo meandrów wielotygodniowych rozmów nastroje w opozycji są dobre. – Donald Tusk rozumie, że to nie jest koalicja z lat 2007–2015 – mówi nam jeden z polityków spoza PO, znający zarys porozumienia politycznego, które ma być ogłoszone w najbliższych dniach.

Czym zajmie się rząd KO-Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy?

W trakcie jednego z posiedzeń zarządu PO Donald Tusk miał przestrzec polityków swojej partii, że misja nowego rządu nie będzie łatwa. Jak tłumaczy jeden z naszych informatorów, zrobił to również, by powstrzymać ambicje niektórych polityków. W trakcie wspominanego posiedzenia zarządu Tusk miał zastrzec, że pierwszy rok nowego rządu to będzie przede wszystkim „oczyszczenie i naprawa” państwa. – Przesłanie było proste: ta praca nie będzie ani łatwa, ani przyjemna – mówi nasz informator z PO. Wraca też termin „zderzak” na określenie roli nowych ministrów i konstrukcji politycznej całego gabinetu Tuska.

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Większość Polaków chce zmian personalnych w TVP. Wyjątkiem wyborcy PiS Prawie 60 proc. badanych przez IBRiS uważa, że w mediach publicznych powinno dojść do zmian personalnych. Narodowych mediów bronią wyborcy PiS - wynika z sondażu dla "Rzeczpospolitej".

W kuluarach Sejmu pojawia się też raz po raz zdanie, że koncepcja nowego rządu (a przynajmniej resortów, za które ma odpowiadać PO) to „autorski pomysł Tuska”. I dlatego nikt nie ma pewności – nawet w samej Platformie – kto dokładnie do rządu trafi z Koalicji Obywatelskiej. Jest idea, że mają to być ludzie sprawdzeni politycznie i doświadczeni, którzy mieliby szybko podjąć się realizacji zadań, o których Tusk wspominał w trakcie posiedzenia Zarządu. Dlatego np. powracają nazwiska Bartłomieja Sienkiewicza, bliskiego współpracownika Donalda Tuska, jako np. szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych lub ministra kultury i Marcina Kierwińskiego jako szefa MSWiA. – Ostateczną konstrukcję personalną zna tak naprawdę tylko kilka osób wokół samego Tuska – podkreśla jeden z naszych rozmówców z PO.