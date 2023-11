"Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" - poinformował w poniedziałek rano Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek.

Formalnie wybory parlamentarne wygrał PiS, który uzyskał 35,38 proc. głosów, co przekłada się jednak jedynie na 194 mandaty w Sejmie - a więc o 37 mniej niż wynosi bezwzględna większość. Premier Mateusz Morawiecki miał wprawdzie zadeklarować prezydentowi Andrzejowi Dudzie gotowość do stworzenia większości - jednak z deklaracji innych partii wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma szans na znalezienie brakujących do większości posłów.

Czytaj więcej Polityka Kiedy desygnowanie premiera? Dziś orędzie prezydenta Andrzeja Dudy Prezydent Andrzej Duda w poniedziałek wygłosi orędzie - poinformował Szef Gabinetu Prezydenta Marcin Mastalerek. Prezydent miał podjąć pierwszy krok w sprawie desygnowania premiera.

Sondaż: Kogo prezydent Andrzej Duda powinien desygnować na premiera?

W sondażu przeprowadzonym przez United Survey dla WP ankietowani odpowiedzieli na pytanie, kogo prezydent Andrzej Duda powinien desygnować na premiera.

43,6 proc. odpowiedziało, że prezydent powinien wskazać Donalda Tuska jako przedstawiciela przyszłej większości w parlamencie.