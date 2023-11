Według sondażu Donald Trump wyprzedza prezydenta USA Joe Bidena w pięciu kluczowych stanach na rok przed wyborami w 2024 roku.

Donald Trump prowadził 10 punktami w Nevadzie, sześcioma w Georgii, pięcioma w Arizonie i Michigan oraz czterema w Pensylwanii. Joe Biden miał dwupunktową przewagę w Wisconsin - wynika z sondażu przeprowadzonego dla "New York Times" i Siena College.

Połączenie danych dla wszystkich sześciu stanów pokazuje, że Trump wyprzedza Bidena średnio o 48 proc. do 44 proc.

Gdyby wyniki były takie same podczas wyborów w listopadzie przyszłego roku, Trump zdobyłby ponad 300 głosów elektorskich - przekraczając 270 potrzebnych do powrotu do Białego Domu.