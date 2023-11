PiS chce uzyskać poparcie części posłów opozycji

W wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki (wiceprezes PiS) powiedział, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło najlepszy wynik w wyborach parlamentarnych z 15 października i ma nadzieję oprzeć się na ludziach, którzy głosowali w referendum. - To ludzie, którzy podzielają nasze spojrzenie na rzeczywistość i chociaż pewnie głosowali w jakiejś mierze na Konfederację czy Trzecią Drogę, to namysł nad Polską mają podobny do nas - dodał.

Czytaj więcej Polityka Konfederacja po konsultacjach z prezydentem. "Nie poprzemy PiS ani PO" - Zadeklarowaliśmy, że zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami nie poprzemy ani rządu Platformy Obywatelskiej, ani rządu PiS-u - oświadczył poseł-elekt Sławomir Mentzen po zakończeniu konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z politykami Konfederacji.

PiS zdobył w wyborach 194 mandaty w nowym Sejmie, trzy formacje deklarujące wolę współpracy (Koalicja Obywatelska, czyli Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni, Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni oraz Lewica, czyli Nowa Lewica i partia Razem) będą miały w Sejmie 248 posłów, a Konfederacja - 18.

Pytany, czy jest już spakowany szef obecnego rządu zaprzeczył. - Wierzę głęboko, że uda się przemówić do tych posłów innych formacji - pewnie poza KO - dla których ważna jest suwerenność. Dobrym przykładem jest to, jaka legislacja idzie teraz przez Parlament Europejski. Chcemy odwołać się do tych osób, dla których ważne są sprawy poruszone w referendum - powiedział Mateusz Morawiecki.