Dariusz Wieczorek: Nie da się całego programu przenieść do umowy koalicyjnej

- Negocjacje przebiegały bardzo dobrze - przekonywał. - Wszyscy czują wielką odpowiedzialność. Wszyscy wiedzą, że jeśli chodzi o umowę koalicyjną nie ma możliwości takiej, żeby przenieść wszystko to co jest zapisane w programie wyborczym danej partii do umowy koalicyjnej. W niektórych obszarach trzeba się posunąć, powiedzieć: dobrze, będziemy rozmawiali o tym później. To nie znaczy, że punkty, które się nie znalazły w umowie nie będą realizowane - zastrzegł.



Dariusz Wieczorek: Gdyby KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica zgadzały się we wszystkim bylibyśmy w jednej partii

Wieczorek był też pytany czy w umowie koalicyjnej pojawiły się zapisy dotyczące aborcji?



- W drafcie są zapisy dotyczące praw kobiet, to bardzo istotny punkt, natomiast jeśli chodzi wprost o kwestie aborcji nie ma akceptacji ze strony Trzeciej Drogi i PSL-u, my szanujemy naszych partnerów, zostawiliśmy decyzję o tym czy to wpisać i jak to wpisać naszym liderom. Nikt się nie wycofuje z tych obietnic, które były, tylko prawda jest taka, że aby przyjąć ustawę w polskim Sejmie potrzeba 231 posłanek i posłów - odpowiedział.

- Jeżeli część nie zgadza się na to trzeba to uszanować. To nie jest tak, że mieliśmy tożsame programy: jakby tak było to wszyscy bylibyśmy w jednej partii - dodał.