Kiedy pieniądze z KPO trafią do Polski?

Ryszard Petru wypowiedział się także na temat wypłaty środków z KPO. - Mam za mało wiedzy, żeby to prognozować. Obstawiam, że to może być wiosna, natomiast nie sądzę, by było to w styczniu - powiedział.

Poseł Polski 2050 pytany był również o zapowiadane podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. - Nie da się zrealizować wszystkich obietnic jednocześnie. Trzeba to rozłożyć na raty - ocenił Petru.

- Będzie to bardzo trudne (do zrealizowania w 2024 roku - red.), ponieważ to już zaraz. Nie wiem jaka będzie decyzja prezydenta. Na dziś zakładam obstrukcję, a to oznacza, że nowy rząd powstanie w styczniu. Będziemy mieli stary budżet, który trzeba będzie przejąć i ewentualnie wprowadzić poprawkę, tak by prezydent nie mógł nam rozwiązać parlamentu - mówił.