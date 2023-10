Barbara Nowacka: Władysław Kosiniak-Kamysz ministrem obrony? Czemu nie

Czytaj więcej Komentarze Zuzanna Dąbrowska: Ile kobiet w rządzie Tuska? To nie będzie męska szatnia Emocje przy negocjowaniu umowy koalicyjnej buzują. Nie dość, że stanowiska w rządzie dzielić jest trudno, bo każdy w partii uważa, że na nie zasługuje, to teraz jeszcze w sprawę wmieszał się parytet.

Posłanka powiedziała także, że jest zwolenniczką rotacyjnego marszałka Sejmu. - Społeczeństwo oczekuje procesów demokratyzacyjnych i partycypacyjnych. Gigantyczna frekwencja pokazała żywe zainteresowanie polityką. Będą nam bardzo patrzeć na ręce. Ludzie będą widzieli pokojowe negocjacje między partiami, wymiany, które są możliwe - stwierdziła.

Zapytana o 100 konkretów do zrealizowania, Barbara Nowacka odpowiedziała, że wszystkie one nie będą wpisane do umowy koalicyjnej. Co się w niej znajdzie? - Na pewno obszary związane z kwestiami europejskimi, pieniędzmi z KPO, kwestiami praworządności i naprawy instytucji publicznych – powiedziała posłanka i przyznała, że trwają rozmowy nad tym, czy wpisywać do umowy sprawy światopoglądowe.