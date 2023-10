Rozmowa Tadeusza Mazowieckiego z Williamem H. Websterem, dyrektorem CIA, odbyła się 21 marca 1990 r. w Waszyngtonie. Mowa była m.in. o dostępie do technologii komunikacyjnych i systemu bankowego. – Chcemy wesprzeć pana, ale nie chcemy przekazania technologii tam, gdzie ze względów bezpieczeństwa nie powinny się znaleźć. Doceniamy wysiłki Polski, aby uniezależnić się od KGB, ale oni nie zrezygnują z prób uzyskania technologii – odparł szef CIA.

Reklama

Reklama

Dalej dodał: „Mam pewne sygnały, że wasz rząd i służby wywiadu są zainteresowane, podobnie jak my, wzajemną współpracą w pewnych dziedzinach, takich jak np. zwalczanie terroryzmu. Chętnie pójdziemy w tym kierunku”. Rozmowa odbywała się jeszcze przed tzw. operacją Samum – tak nazywana jest akcja polskiego wywiadu ewakuowania z Iraku kilku oficerów CIA, do której doszło w drugiej połowie 1990 r.

W trakcie tej samej wizyty Mazowiecki spotkał się z Dickiem Cheneyem, sekretarzem obrony USA. Premier po raz pierwszy zaprosił do Gdańska i Szczecina amerykańskie okręty wojenne. Rozmowa dotyczyła też m.in. zamiarów restrukturyzacji wojska i wprowadzenia do kierownictwa MON osób cywilnych. Cheney dopytywał o przyszłość wojsk radzieckich stacjonujących w Polsce. Mazowiecki wtedy odparł : „z wielu powodów chcemy to zrobić spokojnie, bez ostentacji. (…) Obecnie chcemy, po pierwsze – uregulować zasady obecności wojsk radzieckich w RP, zwłaszcza sprawy finansowe i utrudnienia dla ludności. Po drugie – ustalić zasadę redukcji prowadzącej do całkowitego wyjścia tych wojsk” – dodał Mazowiecki. Te dokumenty mogły być znane niektórym historykom, bowiem znajdują się w Archiwum Akt Nowych. Jednak teraz mogą trafić do szerszego odbiorcy.

Powstaje bowiem kilkutomowa edycja rozproszonych dotychczas dokumentów i pism Tadeusza Mazowieckiego. Takiego zadania podjęły się Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego na Uniwersytecie Warszawskim wraz Wydawnictwami UW. Planowanych jest pięć tomów, obejmujących m.in. młodość przyszłego premiera, pracę w miesięczniku „Więź” i aktywność w „Solidarności”, zaangażowanie po zakończeniu premierostwa, a także czas pełnienia przez niego funkcji specjalnego wysłannika ONZ ds. przestrzegania praw człowieka w byłej Jugosławii.

We czwartek, 9 listopada o godz. 17 w auli starego BUW-u na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się promocja I tomu „Premier. Tadeusz Mazowiecki. Pisma i dokumenty 1989–1990”.