Lex Czarnek utopione w Sejmie decyzją Elżbiety Witek

To prawnie możliwe, bo stara kadencja Sejmu upływa dopiero w przeddzień pierwszego posiedzenia nowej. I w przeszłości zdarzył się przypadek posiedzenia mijającej kadencji po wyborach. Było to w 2019 roku, gdy Sejm VIII kadencji swoje rozpoczęte we wrześniu posiedzenie dokończył 15 października. Tym razem wiadomo już, że tak się nie stanie. „Posiedzenie Sejmu IX kadencji nie jest planowane” – pisze nam Centrum Informacyjne Sejmu.

Czytaj więcej Polityka Donald Tusk komentuje oświadczenie Andrzeja Dudy. "Muszę cierpliwie czekać" Lider PO Donald Tusk powiedział, że nie oglądał wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, ponieważ miał inne zajęcia w Brukseli. Dodał, że jest jasne, kto ma większość w nowym Sejmie i że jeśli prezydent "uzna fakty", to on gwarantuje, że powstanie rządu KO-TD-NL "będzie oznaczało szybkie wypłacenie Polsce środków z KPO".

Jakie projekty nie zostaną rozpatrzone przez Sejm?

Oznacza to, że do kosza trafi nie tylko lex Czarnek 3.0, ale też inny projekt, na którym zależało Zjednoczonej Prawicy, a konkretnie – Suwerennej Polsce. Ta ostatnia zarzucała UE, że chce odebrać Polsce kontrolę nad lasami, w związku z czym przygotowała nowelizację ustawy o lasach. Projekt przewiduje, że Polska zachowa wyłączną kompetencję w zakresie polityki leśnej.

Trzeci projekt dotyczy gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Budził spore zainteresowanie, bo dodano do niego przepis, przewidujący, że domy jednorodzinne powyżej 70 mkw. będzie można wznosić bez pozwolenia na budowę, tak jak obecnie jest to w przypadku domów do 70 mkw. Nowe przepisy za istotne uważało Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Czytaj więcej Polityka Kiedy zbierze się nowy Sejm? Prezydent Andrzej Duda ujawnił termin Prezydent Andrzej Duda podsumował swe konsultacje z przedstawicielami komitetów wyborczych, które będą reprezentowane w nowym Sejmie. Poinformował, że jest dwóch kandydatów na premiera - Mateusz Morawiecki i Donald Tusk - oraz że pierwszym dniem posiedzenia nowego parlamentu ma być poniedziałek 13 listopada.

Dlaczego Prawu i Sprawiedliwości nie zależy już na tych projektach? Senator niezależny Krzysztof Kwiatkowski twierdzi, że niezwołanie dodatkowego posiedzenia Sejmu wynika z obaw, że PiS nie miałoby większości na sali sejmowej. – Choć wciąż obowiązywałby podział mandatów ze starej kadencji, część posłów PiS mogłaby nie dojechać. Mam na myśli głównie tych, którzy nie uzyskali reelekcji. Zwłaszcza że w przypadku niektórych z nich przyczyną porażki było gorsze miejsce na liście do Sejmu bądź nawet wykluczenie z wyborów przez kierownictwo partii – mówi.