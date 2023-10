Pytany o problemy w polskiej kulturze, którymi należałoby się zająć, aktor zaapelował, by zastanowić się „nad zrównoważeniem podziału pieniędzy”. - Pan (Robert) Bąkiewicz np. nie powinien dostawać milionów na szerzenie nienawiści i agresji - zauważył. - Warto postawić pytanie, kim jesteśmy i kim chcemy być. Muszą to zrobić obywatele, nie tylko władza. Zwracam się do nowych rządzących z apelem o rozpoczęcie wielkiej ogólnokrajowej debaty na temat kultury i dziedzictwa narodowego. Uważam, że do pojednania i zrozumienia w narodzie mogłoby dojść właśnie w dziedzinie kultury. Niech stanie się to po przejęciu władzy przez obóz demokratyczny - wezwał.



Czytaj więcej Kraj PiS chwali się, że odnalazło arcydzieła skradzione przez Niemców. To prawda? Z wyborczego programu Prawa i Sprawiedliwości można dowiedzieć się, że rząd odnalazł dwa zrabowane w czasie wojny dzieła sztuki, w tym grafikę Albrechta Dürera. Tyle, że nic o tym nie wiedzą pracownicy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdaniem byłego członka honorowego komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego przed wyborami w 2010 i 2015 roku należy też „zmienić przeświadczenie, że polskość zanika i jest niszczona”. - Moim zdaniem takie poglądy są wynikiem manipulacji aktualnie rządzących - ocenił. Podkreślił jednocześnie, że „nowa władza powinna skierować swoją uwagę na tych, którzy na nią nie głosowali”. - Nie może być tak, że teraz miliony pójdą na „swoich”. Taka logika jest mi obca - zaznaczył.

- Powinno nastąpić zrównoważenie w dziedzinie wydatków na kulturę. Nie należy zapominać o tych, którzy teraz staną się mniejszością. Władza powinna o nich zadbać. Na tym polega demokracja - podsumował Andrzej Seweryn.