Viktor Orbán ma nowego sojusznika ze Słowacji. Nie tylko w sprawie Ukrainy

Lider Smeru to tylko nominalnie socjalista, chyba dlatego, że był w młodości działaczem partii komunistycznej i gra na tęsknocie za czasami małej stabilizacji w ramach RWPG. Jego światopogląd zbliżony jest do światopoglądu Orbána, choćby w takich sprawach jak stosunek do społeczności LGBT. Z pewnością więc w tej sprawie, ale także w spodziewanych atakach na praworządność, będzie mu z resztą Unii (poza Węgrami) nie po drodze.

Unia musi się zmierzyć z nowym sojuszem

Ale zanim do tego dojdzie, UE musi się zmierzyć z nowym sojuszem w sprawie pomocy dla Ukrainy. Fico wygrał wybory m.in. dlatego, że atakował poprzedni rząd za bezwarunkowe poparcie dla unijnej polityki sankcji wobec Rosji i wsparcia dla Ukrainy. W tym również wsparcia wojskowego, którego sama Słowacja udzielała.

Teraz Fico zapowiada, że żadnej broni na Ukrainę nie należy wysyłać. To może oznaczać, że dołączy do Orbána w blokowaniu kolejnej transzy finansowanie dostaw broni - 500 ml euro z tzw. Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Co więcej Słowacja na pewno zaprzestanie dostaw broni z własnych zapasów, pytanie też, czy będzie można liczyć na korzystanie z jej szlaków transportowych. Fico krytykował także w przeszłości sankcje nakładane na Rosję, w tym sankcje indywidualne, czyli mrożenie aktywów i zakaz wizowy dla osób powiązanych z reżimem Putina.

Czy Fico faktycznie wzmocni nieliberalny, niedemokratyczny, antyukraiński i prorosyjski front w UE? Na razie unijni dyplomacji nie są bardzo pesymistyczni. Słowacja to mały kraj, bez takiej wagi politycznej, gospodarczej, czy militarnej jak Polska. To kraj w strefie euro, dużo silniej związany z głównym europejskim nurtem niż np. Węgry, przez co bardziej musi się liczyć z opinią Brukseli i z opinią rynków finansowych. Fico nie ma tak bezwzględnie większości jak Orbán, który zmienił konstytucję i rządzi krajem bez żadnych ograniczeń.