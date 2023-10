Lubnauer: Im szybciej Tusk zostanie premierem, tym szybciej będą środki z KPO

Kiedy pieniądze z KPO mogą trafić do Polski? - Tym szybciej to będzie, im szybciej Tusk zostanie nominowany przez prezydenta do utworzenia nowego rządu. Z tego prostego powodu, że tylko rząd i premier mogą wysłać wniosek o wypłatę tych pieniędzy. To jest jeszcze kolejny argument dla Andrzeja Dudy, żeby jak najszybciej powołał właśnie Donalda Tuska, a nie grał na czas - powiedziała posłanka.

Czytaj więcej Wybory Lubnauer: Jeśli Duda kieruje się dobrem Polski, da szansę opozycji Czy pan prezydent chce dać czas PiS-owi na to, żeby zniszczył dokumenty? Czy chce dać PiS-owi czas, żeby pewne rzeczy pochował? Czy chce dać PiS-owi czas, żeby niektórzy jeszcze się gdzieś umocowali? - zastanawiała się podczas rozmowy z Onetem posłanka opozycji Katarzyna Lubnauer.

Lubnauer: Wiemy, jaką traumą dla kobiety jest konieczność donoszenia cięży z wadą letalną. Złożymy ustawę w tej sprawie

Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej, mówiła również o kwestiach, które mogą poróżnić Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę i Lewicę w spełnieniu wyborczych obietnic. Jednym ze zobowiązań Koalicji Obywatelskiej było wprowadzenie legalnej aborcji do 12. tygodnia cięży. Trzecia Droga chciałaby w tej sprawie referendum.

- Jeżeli się wsłuchamy w wypowiedzi polityków Trzeciej Drogi, to oni mówią bardzo jasno, że też widzą, że młodzi ludzie, którzy poszli na wybory to są ludzie, którzy oczekują rozwiązań, które spowodują, że kobiety będą się czuły bezpieczne - powiedziała Lubnauer. - Rozwiązaniem, które mogłoby być wprowadzone natychmiast, jest np. rozporządzenie. Najważniejsze jest to, żeby kobiety czuły się bezpiecznie w szpitalach, czyli, żeby była ta przesłanka zdrowia psychicznego, bo wyobrażamy sobie, jaką traumą dla kobiety jest konieczność donoszenia cięży z wadą letalną - dodała. - Na pewno złożymy taką ustawę i na pewno będziemy szukać dla niej większości. Są polityczki i politycy w ramach Trzeciej Drogi, którzy już deklarują, że taką ustawę podpiszą - podkreśliła. Posłanka zapytana została o ewentualne weto prezydenta Andrzeja Dudy. - Dlatego jak najwięcej rzeczy musimy zrobić za pomocą rozporządzeń. Natomiast kolejnym krokiem będzie to, żebyśmy dokonali tego, co jest w naszych konkretach i co jest bardzo dla nas ważne i równie ważne dla Lewicy, czyli prawa do aborcji do 12. tygodnia ciąży - stwierdziła.