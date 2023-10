Prof. Chmaj: Na tych taśmach nie ma słowa o Donaldzie Tusku i PO. PiS uderza w Konfederację

Czytaj więcej Polityka "Taśmy Banasia": Prezes NIK zabrał głos w sprawie nagrania opublikowanego przez TVP Podsłuchiwanie prezesa NIK, przedstawiciela jedynej instytucji niezależnej w Polsce, organu konstytucyjnego jest przestępstwem, które powinno być ścigane z urzędu. Jest to skandal w skali europejskiej - oświadczył Marian Banaś w sprawie publikacji przez TVP nagrania ze swoim udziałem.

Tak, chociaż Banaś zwraca się do pana, żeby przekazał pan informację, o tym, że zgodził się pan na to, żeby Jakub Banaś był kandydatem Konfederacji, po to, żeby Konfederacja nie weszła w koalicję z PiS. Gdzie pan miał przekazać tę informację?

Jestem znanym krytykiem PiS i nigdy nie było mi z nim po drodze. Rozmawiam z bardzo wieloma ludźmi, którzy myślą podobnie do mnie. W moim rozumieniu oznaczało to, żebym przekazał informację zakreślonemu kręgowi osób. Do dziś odbywam bardzo wiele rozmów, w których wskazuję również na to, jakie jest moje zdanie i jakie jest zdanie innych - nie mam szefa.

Jest pan pełnomocnikiem Mariana Banasia. Czy z punktu widzenia prawnego, rozmowa między prawnikiem i klientem może zostać opublikowana?

Gdyby rozmowa dotyczyła jakiegokolwiek postępowania, to absolutnie nie byłoby to zgodne z prawem. Ale w tym wypadku odbywaliśmy rozmowę prywatną o polityce, podobnie jak wszyscy Polacy. Oczywiście, w kategoriach etycznych publikacja jakiejkolwiek rozmowy prywatnej jest obrzydliwa.