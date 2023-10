Unia pełna wahań w sprawie konfliktu izraelsko-palestyńskiego

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Wywiad Ukrainy: Rosja przekazała Hamasowi zachodnią broń zdobytą na Ukrainie Główna Dyrekcja Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informuje, że armia rosyjska przekazała już terrorystom Hamasu broń zdobytą podczas inwazji, wyprodukowaną w USA i państwach UE.

Komisarz Várhelyi, Węgier, bez konsultacji ogłosił zerwanie więzów z Palestyną. A tymczasem Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, we wspólnym oświadczeniu ze spotkania z państwami Zatoki Perskiej wezwał do zaprzestania ataków na ludność cywilną, uwolnienia zakładników, ale też odblokowania dostępu do wody, żywności i leków. W żadnym momencie oświadczenia nie potępiono Hamasu. Pewnie było to niezbędne do uzyskania poparcia ze strony arabskich uczestników szczytu. Ale pod oświadczeniem w imieniu UE podpisał się jej szef dyplomacji. Na wtorkowe popołudnie Borrell zwołał pilne wideospotkanie ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich. Zaprosił do udziału w nim szefa dyplomacji Izraela, a do przedstawienia relacji również ministra spraw zagranicznych Palestyny. Do końca nie było jasne, czy zaproszeni dołączyli do dyskusji z unijnymi ministrami.

UE jest największym dawcą pomocy rozwojowej i humanitarnej dla Palestyny, która płynie zarówno na Zachodni Brzeg, gdzie Hamas nie ma władzy, jak i do Strefy Gazy, gdzie rządzi. Szacuje się, że 80 procent Palestyńczyków nie przeżyłoby bez zagranicznej pomocy.