Lech Wałęsa w szpitalu. "I znowu mnie dostali". Znamy powód hospitalizacji

Jak podaje "Wprost" dyrektor biura Lecha Wałęsy, Marek Kaczmar poinformował, że Wałęsa trafił do szpitala ze względu na "szeroko rozumiane badania kontrole”.

Problemy ze zdrowiem Lecha Wałęsy

Wałęsa trafił wcześniej do szpitala w marcu 2021 roku - miał wówczas przejść zabieg kardiochirurgiczny związany z funkcjonowaniem rozrusznika serca.

- Nie boję się tamtego życia, idę z otwartą przyłbicą. Robiłem, co mogłem, dałem z siebie wszystko, a reszta nie ode mnie zależy - powiedział Wałęsa dodając, iż wierzy, że "tam musi być rozliczenie", które będzie sprawiedliwe - mówił wówczas w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych.

W sierpniu 2021 roku Wałęsa trafił do szpitala w związku z tak zwaną stopą cukrzycową. Byłemu prezydentowi miała grozić wówczas nawet amputacja stopy, ale były przywódca "Solidarności" miał "pozytywnie zareagować na leki".



Z kolei w sierpniu 2022 roku Wałęsa zemdlał i trafił do szpitala - jak się okazało miało to związek z infekcją nerek. Po kilkudniowym pobycie w szpitalu były prezydent wrócił jednak do sił.