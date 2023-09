Lech Wałęsa w 80. urodziny przeprasza za to, że za dużo mówił "ja, ja, ja"

Czy udało się panu zmienić Polskę na lepsze?

Tak, jestem o tym przekonany. Dokonywałem rzeczy nieprawdopodobnych, co nie udałoby mi się bez pomocy niebios. Naszemu pokoleniu przyszło żyć w czasach, w których musieliśmy zrozumieć, że myślenie w kategoriach państewek jest przestarzałe. Trzeba było zacząć myśleć globalnie, w kategoriach kontynentów.

Jakie jest pańskie największe osiągnięcie?

Poprawienie traktatu polsko-rosyjskiego. I było to w czasie najtrudniejszych warunków, kiedy premier mówił mi, że mam go „nie podpisywać”. Nie posłuchałem go i podpisałem. Czy pan sobie wyobraża, co by było, gdybym tego nie zrobił? Prawdopodobnie dziś byśmy byli w miejscu Ukrainy i toczyli wojnę z Rosją. Dzięki mojemu uporowi Polska mogła uciec do NATO i UE. A byłoby to niemożliwe, gdybym posłuchał ludzi, którzy mi utrudniali działanie w tamtym czasie.

A największa porażka?

Za dużo mówiłem: „ja, ja, ja”. Przepraszam za to. Ale podejmowałem najtrudniejsze decyzje wbrew wszystkim. Kiedy pobito Jana Rulewskiego w Bydgoszczy, to cała Komisja Krajowa wołała, że trzeba zwołać strajk generalny. A ja jeden sprzeciwiłem się temu pomysłowi, bo przewidziałem, że jest to prowokacja. Władza chciała, żebyśmy zaczęli strajk generalny po to, żeby móc nam wyłączyć wodę, gaz, prąd i nie przywozić chleba. A potem obwinić nas o braki spowodowane strajkiem.