Część ekspertów wskazuje na znaczną różnicę zdań między szefową państwa a Gruzińskim Marzeniem w sprawie polityki wewnętrznej i zakusów rządzących na zwiększanie zakresu władzy.

– Będzie to, co będzie, a będzie dobrze – zapewnia obecnie Zurabiszwili. Dość demonstracyjnie nie pojechała jednak ze stolicy do Batumi, gdzie ma siedzibę Trybunał Konstytucyjny.

Proces Salome Zurabiszwili przed Trybunałem Konstytucyjnym

Urodzona we Francji Zurabiszwili początkowo pracowała w Tbilisi jako francuska ambasador. Związała się z reformatorami z ekipy byłego prezydenta Micheila Saakaszwilego (przebywającego obecnie w gruzińskim więzieniu), ale po dwóch latach przeszła do opozycji. W 2018 roku startowała w wyborach prezydenckich – formalnie jako kandydat niezależny, ale popierało ją Gruzińskie Marzenie.

Jednak od tego czasu wielokrotnie nie zgadzała się z partią rządzącą. Jednocześnie w Brukseli narastały wątpliwości co do intencji gruzińskiego rządu. Latem ubiegłego roku Ukraina i Mołdawia otrzymały status kandydata do UE, a Gruzja nie.

– To jest sabotaż europejskiego kursu Gruzji – komentowała inicjatywę impeachmentu opozycyjna deputowana Ana Citlidze.

Eksperci sądzą, że proces przed Trybunałem Konstytucyjnym napsuje krwi Zurabiszwili, ale wniosek nie zdobędzie poparcia w parlamencie, do czego potrzeba dwóch trzecich głosów. Zresztą nawet w rządzącym Marzeniu nie wszyscy zgadzają się z decyzją o impeachmencie.