Poseł KO o konwencji PiS w Spodku: Nie wiem co Jarosław Kaczyński zrobił Mateuszowi Morawieckiemu

Jednocześnie Szłapka wezwał do wytężonej pracy w ostatnich dwóch tygodniach kampanii. - Żeby Polska obywatelska, bardziej uśmiechnięta, nowoczesna wygrała z tym złem - podkreślił.

Poseł KO: Bunkier i kłamstwa na konwencji PiS w Spodku

PiS-owi Szłapka zarzucił, że partia ta - w ramach swojej konwencji - "zrobiła ze Spodka bunkier". - Słyszeliśmy jad, złość i kłamstwa - dodał przywołując wystąpienia europosła Dominika Tarczyńskiego, ale też premiera Mateusza Morawieckiego. - Morawiecki taki nie był kiedyś, nie wiem co mu zrobił Jarosław Kaczyński, że stał się takim człowiekiem. Chyba że to ukrywał. To są po prostu kłamcy i to kłamstwo jest ich metodą pracy - mówił Szłapka.



Już 15 października Polska będzie lepsza Adam Szłapka, przewodniczący KO

Towarzysząca mu posłanka KO, Monika Rosa mówiła, że Koalicja Obywatelska "chce Polski, która daje równe szanse, która daje prawa kobietom do decydowania o sobie, do życia bez przemocy".

- Dlatego damy kobietom wybór do aborcji ws. 12 miesiąca. Uznamy język śląski językiem regionalnym, będziemy walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym. To nie jest tak że będziemy dzielić Polaków na lepszych i gorszych - zapewniała. Zapowiadała też m.in. walkę o równość wynagrodzeń kobiet i mężczyzn zajmujących te same stanowiska.