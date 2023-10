Nowe spoty wyborcze. PiS straszy Tuskiem. Koalicja Obywatelska oddaje głos dzieciom

Premier Mateusz Morawiecki w spocie mówi, że "67 to liczba hańby Donalda Tuska". Odnosi się w ten sposób do tematu podniesionego wieku emerytalnego.

Reklama

- Gdy Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło, że to zmieni, Platforma Obywatelska udowadniała na wszystkie sposoby, że to niemożliwe i szkodliwe - mówił Morawiecki.

- Powiedzcie wreszcie prawdę Polakom, że przebieracie nogami w miejscu, by przywrócić wyższy wiek emerytalny. My dajemy Polakom wolny wybór zamiast dyktatu Tuska. Stop 67. Stop Tusk. Jednym prostym sposobem można go powstrzymać 15 października głosując w referendum i głosując na Prawo i Sprawiedliwość - dodaje premier.

Spot Koalicji Obywatelskiej. Dzieci zachęcając do głosowania w ich imieniu

W materiale Koalicji Obywatelskiej wystąpiły dzieci, które opowiadają w jakim kraju chciałyby życ.