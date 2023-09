Trzecia Droga chce przeciągać nie tylko niezdecydowanych, ale też wyborców PiS

Stratedzy Trzeciej Drogi zakładają, że to właśnie w ostatnich dwóch tygodniach kampania zacznie się niejako na nowo - oraz wtedy trzeba jeszcze intensywniej zwrócić się do wyborców PiS i niezdecydowanych. Również ze znanym już przesłaniem o konieczności zakończenia wojny polsko-polskiej.

Marsz bez szkody dla Trzeciej Drogi

Na korzyść Trzeciej Drogi przemawia fakt, że jej liderzy doskonale ze sobą się dogadują, co doskonale widać było w trakcie licznych wspólnych spotkań i wydarzeń w sobotę objazdu - oraz łącznie mają zgromadzone spore kampanijne doświadczenie. To też ma zagrać w finałowym etapie kampanii. To wszystko oczywiście w sytuacji, gdy w niedzielę dojdzie do starcia PiS i PO - marszu w Warszawie i konwencji w Katowicach. Ale nowy kampanijny wysiłek ma zabezpieczyć Trzecią Drogę przed efektami marszu, podobnymi do tych po 4 czerwca tego roku, czyli do osłabienia innych partii kosztem Platformy. Ale do ciszy wyborczej jeszcze dwa tygodnie. Trzecia Droga musi pilnować, aby utrzymywać swój impet i przesłanie w mediach dzień po dniu - jeśli chce rzeczywiście osiągnąć rezultat, który rzeczywiście zaskoczy.