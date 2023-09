"Szwadron śmierci" Łukaszenki: zabijano strzałem w serce

Czytaj więcej Świat Białoruś: Dyktatora lista skazanych na śmierć Na celowniku reżimu w Mińsku miało się znaleźć kilku mieszkających za granicą Białorusinów. W tym dziennikarz Paweł Szeremet, zamordowany w Kijowie w 2016 roku.

Czytając z kartki, przepraszał za to, co zrobił będąc 20-letnim żołnierzem reżimu, ale nie odwrócił się do siedzących w następnej ławce córek Zacharanki i Krasouskiego.

W czwartek szwajcarski sąd uniewinnił Harauskiego i nie potrafił ustalić jego roli w porwaniach. – Możliwe, że słyszał o tym od kolegów – mówił sędzia, cytowany przez Deutsche Welle. – Dzisiaj uniewinniony został Juryj Harauski. Ale nie uniewinniono przedstawicieli reżimu na Białorusi, którzy są odpowiedzialni za śmierć Juryja Zacharanki, Wiktara Hanczara i Anatola Krasouskiego – podsumował sędzia.

Harauski uciekł do Szwajcarii w 2019 roku i wystąpił z prośbą o azyl (nadal go nie dostał). Udzielił obszernego wywiadu Deutsche Welle, w którym w szczegółach opisywał swój udział w politycznych porwaniach. To staraniami obrońców spraw człowieka (m.in. prześladowanego przez władze centrum „Wiosna”) sprawa trafiła do sądu i uruchomiona została zasada jurysdykcji uniwersalnej. Przed sądem Harauski mówił jednak znacznie mniej, niż w wywiadzie po ucieczce z Białorusi. Krewni ofiar zapowiedzieli już, że będą domagać się od niego odszkodowania w wysokości 200 tys. funtów w sądzie cywilnym.