Niemcy odwracają się od Polski

Zdaniem Niemców i Francuzów pośpiech jest jednak wskazany ze względu na sytuację geopolityczną, w jakiej znalazła się zjednoczona Europa. Chodzi z jednej strony o wojnę, jaka toczy się od blisko dwóch lat na Ukrainie, a z drugiej strony możliwy powrót do Białego Domu Donalda Trumpa, co może prowadzić do wycofania się Ameryki ze wsparcia dla Ukraińców. Osobnym problem jest wzrost radykalnego populizmu w samej Unii i groźba paraliżu Wspólnoty.

Scenariusz "czterech kręgów"

W perspektywy Warszawy najbardziej niepokojąca jest zawarty w raporcie scenariusz „czterech kręgów”, o jakie opierałaby się integracja. To inny sposób na prezentację od dawna drogiej Francuzom idei „Europy wielu prędkości”, którą prezydent Macron prezentował choćby w przemówieniu na Sorbonie w 2017 roku ale który wówczas był odrzucony przez kanclerz Merkel. Teraz Niemcy najwyraźniej zapatrują się na niego przychylnym okiem. Pierwsze krąg składałby się przy tym z krajów, które zawiązują między sobą osobny traktat. Kraje, które nie chciałyby np. wprowadzać wspólnego systemu podatkowego czy norm socjalnych jak Polska nie miałyby możliwości wetowania takiego porozumienia. Póki co znaleźlibyśmy się w kręgu drugim (Unia Europejska) podczas gdy trzeci obejmowałby kraje stowarzyszone (np. Szwajcaria, w przyszłości być może Wielka Brytania), które należałyby do jednolitego rynku. Wreszcie krąg czwarty, Europejska Wspólnota Polityczna, byłby schronieniem dla państw planujących akcesję do Unii.

Tyle, że pozostanie Polski w kręgu drugim, Unii, wcale nie byłoby pewne. A to dlatego, że autorzy reformy chcą umieścić w centrum integracji poszanowanie dla rządów prawa. Aby tak się stało uzależnienie wypłat od respektowania takich wartości jak demokracja, wolność mediów czy rządy prawa obejmowałaby cały budżet Unii, ale wzmocniona zostałaby także procedura z art. 7 Traktatu o Unii. Dziś pozwala ona na zawieszenie prawa głosu danego państwa w Radzie UE jednomyślną (poza samym zainteresowanym) decyzją „27”. Wystarczy więc, aby Polska i Węgry wzajemnie się wspierały, a nic im nie grozie. Po reformie wystarczy jednak poparcie 4/5 państw Unii aby ukarać łamiących praworządność. Czy w takim układzie pozbawiona funduszy unijnych i prawa głosu w Radzie UE nadal byłaby zainteresowana członkostwem we Wspólnie? Atrakcyjniejszą dla niej ofertą byłby krąg trzeci, sam udział w jednolitym rynku.

Polskie problemy

Polsce, przynajmniej dopóki u władzy jest PiS, nie byłoby też po drodze z ideą upowszechnienia zasady głosowania kwalifikowaną większością w Radzie. Stracilibyśmy weto w najbardziej wrażliwych dla suwerenności narodowej obszarach jak sprawy zagraniczne, obrona czy kwestie podatkowe. Co prawda autorzy raportu proponują obniżenie z 65 do 60 proc. ludności pierwszej definicji kwalifikowanej większości oraz podniesienie z 55 do 65 proc. wszystkich krajów UE drugiej definicji kwalifikowanej większości. Ma to zwiększyć relatywne znaczenie krajów małych i średnich oraz oddalić ryzyko ich przegłosowania przez państw największe. Jednak zdolność koalicyjna skłóconej dziś ze zdecydowaną większością stolic unijnych Warszawą jest bliska zeru. To stwarza ryzyko, że w razie przeprowadzenia reformy bylibyśmy systematycznie przegłosowywani.