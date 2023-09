Jak zmusić Kijów do reform? USA wskazują, co Ukraina powinna zmienić w systemie prawnym

Do pilnych spraw, którymi zgodnie z oczekiwaniami USA ma zająć się ukraiński parlament, należy „zabezpieczenie niezależnego, przejrzystego, konkurencyjnego wyboru szefa Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji”. Ważne dla Amerykanów są także zmiany w funkcjonowaniu Wyższego Sądu Antykorupcyjnego oraz Komitetu Antymonopolowego Ukrainy. Zreformowany ma też zostać Sąd Najwyższy Ukrainy, sparaliżowany po tym, jak w marcu został aresztowany prezes Wsiewołod Kniaziew, oskarżony o korupcję.

Czytaj więcej Polityka Upadek Ihora Kołomojskiego. Oligarchy, który nad Dnieprem mógł wszystko Zamrożono jego majątek i od tygodnia siedzi w areszcie. A jeszcze niedawno Ihor Kołomojski był uważany za szarą eminencję ukraińskiej polityki.

Dokument zawiera też wiele innych wytycznych dotyczących m.in. reformy SBU (służba miałaby przestać zajmować się sprawami korupcji), Prokuratury Generalnej czy Straży Granicznej.

Stawka zbyt wysoka

A co, jeżeli Kijów nie wywiąże się z harmonogramu wdrożenia tych reform? Stany Zjednoczone, podobnie jak inne wspierające Ukrainę państwa, wprost nie wskazują, jakie mogą być konsekwencje. – Myślę, że sprawa jest poważna, bo chodzi o walkę z korupcją. Dzięki środkom amerykańskich podatników Ukraina utrzymuje się dzisiaj na powierzchni. To zrozumiałe, że Amerykanie nie chcą, by te środki zostały rozkradzione. Dlatego ważnie jest wzmocnienie praworządności w Ukrainie – mówi „Rzeczpospolitej” Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej z opozycyjnej frakcji Europejska Solidarność. Uważa, że list z USA nie pojawiłby się w przestrzeni publicznej, gdyby w Kijowie była wola polityczna do wdrażania takich reform. Nie ma też wątpliwości, że od spełnienia tych rekomendacji zależy przyszłe wsparcie Zachodu dla Ukrainy.

– Niewykonanie tych punktów doprowadzi do skandali korupcyjnych, których już nie brakuje. A to z kolei zostanie wykorzystane przez siły na Zachodzie, które nie sympatyzują z Ukrainą. W konsekwencji będzie to prowadziło do zmian postawy opinii publicznej w poszczególnych państwach co do dalszego wsparcia Ukrainy. A politycy na Zachodzie nie będą mogli ignorować nastrojów panujących we własnych społeczeństwach – przekonuje ukraiński deputowany.

Reformy na Ukrainie. Test dla Wołodymyra Zełenskiego

O tym, że komunikacja pomiędzy prezydentem a założoną przez niego partią Sługa Narodu (ma większość w parlamencie) szwankuje, świadczy chociażby niedawne zamieszanie w sprawie ustawy przywracającej zawieszony po wybuchu wojny obowiązek ujawnienia elektronicznych deklaracji podatkowych przez polityków i urzędników. Rządząca partia przegłosowała ustawę przedłużającą to prawo na kolejny rok. Dopiero po tym jak Zełenski ją zawetował, parlament przyjął nową ustawę nakazującą natychmiastowe ujawnienie sprawozdań podatkowych. Komentatorzy w Kijowie nie mają wątpliwości, że zrobiono to pod presją Zachodu.