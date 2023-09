W obronie Agnieszki Holland staje środowisko filmowe. Z szacunkiem i zachwytem wypowiadają się o filmie ci, którzy go obejrzeli. Jednocześnie artyści nie zgadzają się na prowadzoną przez PIS-owskich polityków kampanię nienawiści.

Wstyd dla ministra Ziobry

Oświadczenie po słowach Zbigniewa Ziobro wydał Jacek Bromski, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich:

„Szanowny Panie Ministrze Ziobro,

zdecydowałem się napisać do Pana w sprawie Pańskiej wypowiedzi na temat Agnieszki Holland nie ze względów politycznych, ani artystycznych, bo podobnie jak Pan jeszcze nie widziałem filmu Agnieszki, ale dlatego, że głęboko wstrząsnął mną skandaliczny ton tej wypowiedzi, przekraczający wszelkie granice przyzwoitości i niespotykany w cywilizowanym świecie.

Chciałbym Pana uświadomić, że żaden amerykański polityk nie ośmielił się zareagować krytycznie na wybitnie antyamerykański film Olivera Stone’a „Pluton”, że nawet Putin nie wypowiadał się w tym tonie na temat bardzo krytycznych wobec Rosjan filmów Zwiagincewa, prawdopodobnie dlatego, że nie chcieli się ośmieszyć.

Ciekawi mnie, kto Panu powiedział, że ma Pan moralne prawo do publicznego formułowania takich osądów? Wydaje się, że pańskie niczym nieuzasadnione dobre samopoczucie powoduje, że nie czuje Pan żadnych hamulców. Jeśli chodzi o kompromitację Polski w oczach międzynarodowej opinii publicznej, to nikt w historii naszej demokratycznej ojczyzny nie dokonał tak wiele, jak Pan. Powinien Pan wreszcie to sobie uświadomić i tego powinien się Pan wstydzić, choć wydaje mi się, że takiego poczucia chyba Panu brak w sposób naturalny.

Agnieszka Holland nie jest pańskim przeciwnikiem politycznym, tylko wybitną artystką, której dzieła mogą się Panu podobać lub nie, ale nie wolno Panu jako urzędnikowi państwowemu wypowiadać się o niej w tak haniebny sposób”.

Rząd skradł kadry „Zielonej granicy”

Jednocześnie Agnieszka Holland i producent Marcin Wierzchosławski wydali oficjalne oświadczenie w sprawie publikacji wykradzionych fragmentów filmu „Zielona Granica”, które były wykorzystywane w kampanii przeciwko filmowi.

„W polskich mediach zobaczyć można pozyskane w nielegalny sposób fragmenty filmu „Zielona Granica”. Zostały one wycięte i dobrane w taki sposób, aby całkowicie zniekształcić końcowy wydźwięk filmu. Nie godzimy się na to. Dlatego jeszcze raz chcemy podkreślić, że film “Zielona Granica” nie opowiada ani o polskiej armii, ani o polskich służbach mundurowych. I nie dokonuje żadnej zbiorowej oceny tychże. Film pokazuje, że w sytuacji granicznej można się zachować różnie. Bo bez względu na to, czy ludzie noszą mundury, czy nie, czy są osobami uchodźczymi, czy osobami pomagającymi, to bywają różni – niektórzy dobrzy, niektórzy źli, czasem mają możliwość wyboru, a czasem są jej pozbawieni. To jest film o człowieczeństwie. I pewnie dlatego niektórzy uważają go za film groźny dla czarno-białej propagandy, która od lat towarzyszy w Polsce tematowi migranckiemu.

Oświadczamy, że jako producenci będziemy bronić dobrego imienia twórców oraz podejmować niezbędne kroki w celu powstrzymania osób i podmiotów, które rozpowszechniają fragmenty pozyskane w nielegalny sposób i zapraszamy Każdego i Każdą do kin, aby obejrzeć “Zieloną granicę” w całości. Bez manipulacji tendencyjnie dobranymi i wykradzionymi fragmentami”.