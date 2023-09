Bielan: Gajewska powinna się wylegitymować. Nikt nie stoi ponad prawem

Na antenie Radia Plus Adam Bielan, szef Partii Republikańskiej, odniósł się do tego, że podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z mieszkańcami Otwocka posłanka PO Kinga Gajewska została wciągnięta przez policje do radiowozu.

Gajewska podczas wiecu premiera przez megafon poinformowała uczestników spotkania o aferze wizowej, mówiąc, że Prawo i Sprawiedliwość wpuściło do Polski 250 tysięcy migrantów. Nagrania krążące w mediach społecznościowych pokazują, jak policjanci prowadzą posłankę pod ręce i wciągają ją do radiowozu. Gajewska informuje mundurowych, że jest posłanką, to samo krzyczą świadkowie, wśród nich Paweł Zalewski z Polski 2050, mimo to policja nie przerywa akcji, nie pozwalając też Gajewskiej na wyjęcie legitymacji poselskiej.

Adam Bielan o Gajewskiej: Nikt nie ma obowiązku wiedzieć kim jest

Adam Bielan stwierdził, że „nie zgodzi się z oceną, że to było zachowanie skandaliczne”. - Nikt nie stoi ponad prawem. Poseł na Sejm w momencie, kiedy zaczyna się interwencja policyjna, ma obowiązek wylegitymować się - powiedział polityk. - Na filmie zamieszczonym przez policję, widać wyraźnie, że funkcjonariusze proszą panią poseł, o to, żeby się wylegitymowała. Nikt nie ma obowiązku w Polsce, wiedzieć kim jest Kinga Gajewska - zaznaczył Adam Bielan w programie “Sedno sprawy” w Radiu Plus.

Bielan: Nie biorę słów Zełenskiego do siebie

Polityk pytany był także o przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku. Ostro skrytykował między innymi sąsiadów Ukrainy, którzy okresowo blokowali eksport ukraińskich produktów na zachód w obawie, że będzie to konkurować z krajową produkcją niższymi cenami. - To niepokojące widzieć, jak niektórzy z naszych przyjaciół w Europie bawią się solidarnością w teatrze politycznym – powiedział, dodając, że te narody nieumyślnie „pomagają przygotować scenę” dla Moskwy.