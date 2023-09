Radosław Fogiel: Raz pokonaliśmy Rafała Trzaskowskiego. Jak będzie trzeba pokonamy po raz drugi

Radosław Fogiel był pytany o wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który w Elblągu, w czasie spotkania z wyborcami mówił, że "Rafał Trzaskowski jest takim cieniem, pomocnikiem Donalda Tuska".

- Nie dajcie się nabrać. To jest dokładnie to samo - mówił Kaczyński, który przypomniał też, że przed wyborami prezydenckimi Trzaskowski zastąpił kandydatkę PO, Małgorzatę Kidawę-Błońską. Czy PiS teraz podejrzewa, że Tusk przed wyborami wskaże Trzaskowskiego jako kandydata KO na premiera?



Radosław Fogiel o Rafale Trzaskowskim: Jak Donald Tusk, może bardziej lewicowy przechył

- Chodzą takie słuchy wśród rozmaitych polityków. Ja słyszałem z kilku źródeł, że to niewykluczone. Oczywiście, znając Donalda Tuska i to jak despotycznie rządzi partią, wątpię czy on byłby skłonny komuś oddać przywództwo, zwłaszcza, że nie jest tajemnicą iż Rafał Trzaskowski i jego otoczenie ma zakusy na przejęcie Platformy i nie wiadomo czy Tusk miałby dokąd wracać - odparł Fogiel.



- Rafał Trzaskowski jest takim "zawodnikiem z ławki". Już raz został z tej ławki zawołany, gdy pani marszałek (Małgorzata) Kidawa-Błońska sobie niespecjalnie radziła w kampanii - dodał.