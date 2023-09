Klimczak: Lepsze posiłki w szpitalach? PiS robi sobie z nas żarty

- Dzisiaj podstawowym problemem nie jest to, że na szpitalnym talerzu mam złej jakości szynkę czy chleb, tylko to, że nie mogę się dostać do specjalisty i na diagnostykę. To sprawia, że muszę iść po pomoc prywatnie, a rząd PiS-u robi sobie ze mnie żarty proponując mi darmowe leki - po tym jak wydałem kilkaset złotych na prywatnych lekarzy. W PiS-ie nie ma żadnej strategii ws. rolnictwa, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa - podkreślił polityk.

Czytaj więcej Wybory PiS zapowiada program "Dobry Posiłek". Obiecuje lepsze jedzenie w szpitalach Po ogłoszeniu w poniedziałek przez premiera Mateusza Morawieckiego programu modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych budowanych z wielkiej płyty, PiS we wtorek ogłosił kolejną obietnicę wyborczą - poprawę jakości posiłków dla pacjentów w szpitalach.

Klimczak został także zapytany o to, czy politycy Trzeciej Drogi wezmą udział w marszu "Miliona Serc", który jest organizowany przez Platformę Obywatelską 1 października.

- Nie zamierzam się zajmować w tym czasie inicjatywami innych komitetów. Gdy organizowany był marsz 4 czerwca, to przez trzy miesiące nie było dnia, w którym nie rozmawialibyśmy o nim i nie bylibyśmy zachęcani przez polityków PO. W tym wypadku, wydaje mi się, że temat tego marszu zgasł, nie widzę do niego żadnych przygotowań. Formalnie jest to wydarzenie wyborcze, a przepisy wyborcze jasno mówią w jaki sposób osoby z innych partii mogą uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Według mnie udział w tym wydarzeniu jakiejkolwiek innej partii opozycyjnej jest niemożliwy. Co ciekawe, nie słyszałem, żadnych wypowiedzi dotyczących tego marszu ze strony polityków PO, a widzę ich praktycznie codziennie - zaznaczył parlamentarzysta.