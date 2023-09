Gdula przekonywał, że Lewica różni się od PiS m.in. w podejściu do pracowników.



Maciej Gdula: Płace w budżetówce muszą wzrosnąć o 20 proc.

- PiS nie szanuje pracowników, zwłaszcza nie lubi związków zawodowych. Związki zawodowe inne niż zaprzyjaźnione, jak "Solidarność", które w małym stopniu reprezentują pracowników, to nie są ulubieni partnerzy PiS-u, bo PiS w ogóle nie lubi partnerów społecznych. A my tutaj jesteśmy za tym, żeby zmienić podejście do partnerów społecznych i oprzeć tu relacje na zasadzie partnerskiej - uznania autonomii tych grup, szacunku do nich i współpracy z nimi. Nie da się dobrej edukacji zbudować bez partnerstwa z nauczycielami - mówił Gdula.



Dziś wyborca chce postawić na kogoś kto gwarantuje trzymanie się linii, po tym gdy mamy mnóstwo ludzi, którzy zmieniają cały czas strony Prof. Maciej Gdula, poseł Nowej Lewicy

Dopytywany czy o to Lewica dbałaby w ewentualnym przyszłym rządzie, Gdula odparł: "Tak, oczywiście".



- My traktujemy to zobowiązanie, że płace mają wzrosnąć w budżetówce o 20 proc. bardzo poważnie (zapowiadał to Donald Tusk - red.). To nie jest dla nas tylko kiełbasa wyborcza. My jesteśmy przekonani, że państwo musi dobrze płacić, nauczyciele, pielęgniarki, pracownicy sądów muszą dobrze zarabiać - podkreślił. - Tu jesteśmy nieporuszeni jeśli chodzi o program rządu na najbliższe miesiące - stwierdził.