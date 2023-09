Rada Atlantycka oszacowała, że PKB Rosji, mierzony parytetem siły nabywczej (PSN), spadnie poniżej PKB Indonezji w 2026 roku, prawie dwa lata wcześniej niż miałoby to miejsce, gdyby Putin nie rozpoczął wojny na Ukrainie. Do tego czasu zamienią się one miejscami jako szósta i siódma największa gospodarka świata pod względem PSN.

Na PKB Rosji wpływa ma również ograniczony dostęp do zaawansowanych technologii w związku z sankcjami. "Zarówno spadek Rosji, jak i wzrost Indonezji są w dużej mierze napędzane przez to samo: ludzi. Rosja cierpi z powodu ostrego drenażu mózgów, podczas gdy siła robocza Indonezji rośnie" - przekazali w swoim raporcie członkowie think tanku.

Kurczy się rosyjska gospodarka. Chiny szukają nowych partnerów

"Indonezyjska wykształcona klasa specjalistów powiększa się, podczas gdy rosyjska maleje. To właśnie ten kontrast sprawia, że wkrótce zamienią się one miejscami na liście największych gospodarek świata. Światowy środek ciężkości gospodarczej przesuwa się" - dodali.

W rezultacie Chiny zwracają uwagę na rosnącą zdolność Indonezji do konsumpcji, a relacje handlowe między tymi dwoma krajami prawdopodobnie się zacieśnią - stwierdziła Rada. Może to jeszcze bardziej pogorszyć perspektywy wzrostu dla Rosji, która od początku wojny staje się coraz bardziej zależna od handlu z Pekinem.

"Chociaż Rosja może być obecnie ważnym rynkiem eksportowym dla chińskich producentów, ponieważ Moskwa stara się wypełnić luki powstałe po wycofaniu się zachodnich firm, jej długoterminowe perspektywy wzrostu są w najlepszym razie stagnacyjne, a najprawdopodobniej ujemne" - stwierdzono w raporcie.