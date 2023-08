Lech Wałęsa: Największe zwycięstwo w historii Polski jest niszczone

- Dlatego zróbcie wszystko, aby podczas wyborów powiedzieć, że dość tego wszystkiego. Że jeszcze raz solidarnie podejmiemy próbę naprawy Rzeczypospolitej. O to apeluję i o to was proszę - mówił.

Czytaj więcej Wybory Wyborcze "jedynki" PiS. Znamy liderów list wyborczych partii Kaczyńskiego Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaprezentował liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Na wyborczych "jedynkach" PiS-u znalazł się m.in. lider Kukiz'15 Paweł Kukiz (Opole). W Warszawie listę PiS otworzy Piotr Gliński, w Kielcach - Jarosław Kaczyński. Premier Morawiecki wystartuje w Katowicach.

Wałęsa i traktat między Polską a Rosją

Lech Wałęsa zastrzegł, że nie chce mówić o "faktach niedobrych z historii", ale że o jednym opowie. Wspomniał o sytuacji, gdy jako prezydent pojechał do Moskwy podpisać traktat polsko-rosyjski. W czwartek Wałęsa przekonywał, że traktat ów był "niedobrze wynegocjowany przez polskie rządy, bo to rządy negocjują traktaty". - Poprosiłem wtedy (...) wszystkie siły liczące się w Polsce: dajcie mi szansę, ja coś wykombinuję. Wzięliśmy obraz Matki Boskiej na Kreml i całą noc się modliliśmy, co tu zrobić. Traktat jest fatalny. Ale od podpisania traktatu zależy ciąg dalszy naszej lepszej historii - mówił.

- Niemożliwe byłoby, gdybym posłuchał tych ludzi, a w ostatnim momencie przysłali mi tekst "nie podpisuj traktatu". Przecież nie można było należeć do Układu Warszawskiego i do NATO wstąpić czy do UE - kontynuował.

Czytaj więcej Opinie polityczno - społeczne Jerzy Surdykowski: Niesolidarność. Jak roztrwoniliśmy siłę strajku w Stoczni Gdańskiej Musimy głębiej sięgnąć do sumień, bo inaczej każda rocznica strajku w Stoczni Gdańskiej będzie boleć i uwierać. Sami zniszczyliśmy międzynarodowy mit Lecha Wałęsy, robiąc z niego agenta „Bolka”. A na zachodnich salonach czuliśmy się jeszcze zbyt niepewnie, aby zmitologizować „Solidarność”.

Lech Wałęsa oświadczył, że powinien wówczas przeprosić prezydenta Rosji Borysa Jelcyna, powiedzieć, że nie podpisze traktatu, dopóki dokument nie zostanie poprawiony. - Ale ja powiedziałem: nie. Wymodliliśmy zwycięstwo, ja załatwię to. No i dzięki Bogu podpisałem - najpierw wynegocjowałem osobiście, potem podpisałem i czy ktoś ma pretensje do dziś? - dodał.