Marek Borowski: PiS ośmiesza instytucję referendum

Polityk przypomniał, że „problem polega na tym, że w przepisach jest jasno powiedziane, że nie można wynosić karty poza lokal wyborczy”. - To jest karalne. Nie wolno też niszczyć karty. Wyborca jest w sytuacji bez wyjścia. Jak weźmie kartę, to nawet jeśli na tej karcie nie zaznaczy nic, ale wrzuci ją do urny, to głos jest nieważny, ale udział jest ważny. Do frekwencji się to liczy. Jeżeli wyborca nie chce brać udziału w referendum, a chce działać zgodnie z przepisami i być praworządnym, musi powiedzieć, że dziękuje za kartę. Bo jak weźmie kartę, to już nie będzie wyjścia - podkreślił. Borowski.

- Ja na tej karcie mogę nic nie napisać – mogę postawić krzyżyk, mogę ją pokazać i napisać, że nie biorę udziału w referendum, obojętne. Jeżeli karta znajdzie się w urnie, jest liczona jako udział w wyborach. Tyle tylko, że bez głosu - powiedział senator Marek Borowski, kandydat paktu senackiego do Senatu z okręgu Warszawa-Praga, w rozmowie z Zuzanną Dąbrowską.