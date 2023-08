Donald Trump utrzymuje, że nie złamał prawa

"Zakładam więc, że myślała, że istnieje ryzyko ucieczki - poleciałbym daleko, może do Rosji, Rosji, Rosji, dzieliłbym apartament ze złotą kopułą z Władimirem, nigdy więcej mnie nie widziano ani nie słyszano" - stwierdził, odnosząc się do prezydenta Rosji Władimira Putina.

"Czy byłbym w stanie wsiąść do mojego bardzo dyskretnego samolotu ze złotym napisem TRUMP, aby wszyscy mogli go zobaczyć? Prawdopodobnie nie, byłoby znacznie lepiej, gdybym latał liniami komercyjnymi - jestem pewien, że nikt by mnie nie rozpoznał!" - dodał.

Trump utrzymuje, że jest niewinny zarówno w tej sprawie, jak i w pozostałych trzech, które toczą się w innych sądach. Twierdzi, że wszystkie zarzuty są motywowane politycznie.