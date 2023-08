Głos na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 34,5 proc. ankietowanych przez United Surveys dla wp.pl. Oznacza to wzrost poparcia o 3,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania, realizowanego w ostatnich dniach lipca. Na drugim miejscu w badaniu znalazła się Koalicja Obywatelska - obecnie chce na nią zagłosować 31,2 proc. odpowiadających w badaniu. W tym przypadku w ciągu miesiąca poparcie wzrosło o 3,1 pkt. proc. To największy przypływ wyborców w całym zestawieniu.

Reklama

Na ostatnim miejscu podium sondażu jest Trzecia Droga, mimo spadku poparcia o 1,6 pkt. proc. W drugiej połowie lipca koalicyjną listę Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 Szymona Hołowni wskazało 9 proc. pytanych. Pozwoliłoby to przekroczyć ośmioprocentowany próg wyborczy dla koalicji, a Trzecia Droga nie powtórzyłaby losu Zjednoczonej Lewicy, która nie dostała się do Sejmu w 2015 roku (7,55 proc.), czy Akcji Wyborczej Solidarność Prawicy w 2001 roku (5,60 proc.).

Sondaż: Pięć list nad progiem wyborczym

W podziale mandatów uczestniczyłyby jeszcze dwie listy. Konfederację, do tej pory plasującą się w sondażach zwykle na trzecim miejscu, wybrało 7,8 proc. respondentów. To mniej aż o 5,3 pkt. proc. niż w lipcu.

W Sejmie swoich posłów miałaby także Lewica. Głos na wspólną listę Nowej Lewicy i partii Razem zadeklarowało 7,1 proc. badanych (spadek o 1,6 pkt. proc.). Wzrósł odsetek osób niezdecydowanych - obecnie to częściej niż co dziesiąty wyborca (dokładnie 10,4 proc., o 4,6 pkt. proc. więcej, niż w poprzednim badaniu).