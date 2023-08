Marek Kozubal: Defilada jak manewry przy granicy z Białorusią

Trzeba zastrzec, że część tego uzbrojenia trafiła do Polski w ostatnich miesiącach, żołnierze na nim się dopiero szkolą. Zatem obraz pokazywany w telewizji, który oglądało około 3 mln widzów jest złudny. To, że wojsko ładnie defiluje nie oznacza jeszcze, że potrafi skutecznie wykorzystywać taki sprzęt. To wymaga wielu miesięcy szkolenia i zgrywania. I ten proces jest dopiero przed żołnierzami.

Istotny wymiar miał fakt, że defiladę nie tylko oglądali Polacy, niewątpliwie zaniepokojeni sytuacją na Wschodzie, i oczekujący potwierdzenia, że nie spotka ich los Ukrainy.

Co o defiladzie napisały zagraniczne media

Na defiladzie jak podało właśnie Ministerstwo Obrony Narodowej akredytowało się 350 dziennikarzy, operatorów kamer, realizatorów dźwięku oraz pozostałych członków zespołów reporterskich z 30 największych polskich i zagranicznych agencji informacyjnych, stacji telewizyjnych i radiowych. Dzięki temu obraz maszerującego wojska poszedł w świat.

Defilada była szeroko komentowana przez zagraniczne media. Większość z nich zwraca uwagę, że była to największa demonstracja od zakończenia zimnej wojny. Dziennikarz Ukraińskiej Prawdy podkreślał, że „pełnowymiarowa inwazja Rosji na Ukrainę sprawiła, że wzmocnienie sił zbrojnych stało się dla władz polskich priorytetem. Polska zapowiedziała podwojenie liczebności armii do 300 tysięcy żołnierzy i zwiększenie wydatków na obronę do około 4 procent PKB”. Doskonałym zabiegiem socjotechnicznym stało się zestawienie przez stację Nexta TV nagrania Warszawy z 15 sierpnia, z defiladą na Placu Czerwonym w Moskwie 9 maja.

„Polska chce odstraszyć Rosję wielką defiladą wojskową” - głosi nagłówek na portalu Deutsche Welle. Dalej można było przeczytać : „Polska chce mieć największą armię w Europie”. „Upamiętnia ona polskie zwycięstwo nad armią bolszewicką w 1920 roku. Obecnie Polska udziela silnego wsparcia militarnego sąsiedniej Ukrainie w powstrzymywaniu rosyjskiej inwazji na ten kraj” – napisał dziennikarz BBC.