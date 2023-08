Będziemy stawiać jedno pytanie w procesie wyborczym: czy jesteś za odsunięciem PiS-u od władzy. Jeśli tak, to głosujesz na Trzecią Drogę. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes PSL

- Od ośmiu lat o tym mówię. My takie propozycje dostawaliśmy - i w roku 2006, i w ostatnich kadencjach. Nie skorzystaliśmy i nie zamierzamy z takich propozycji korzystać. My idziemy, aby zająć trzecie miejsce, otrzymać silny mandat i odsunąć PiS od władzy - odpowiedział prezes PSL.

- Brak sprawczości dla każdej partii jest trudnym momentem. To źle wpływa, gdy nie ma możliwości realizacji takiego programu. Ale to się nie odbywa ze wszelką cenę. My jako jedyne środowisko zawsze mówiliśmy "nie" na takie propozycje (współpracy z PiS - red.), więc trochę jesteśmy w tym zahartowani. Ja rozważam scenariusz zupełnie inny: jak stworzyć demokratyczny rząd, który posprząta po PiS-ie - dodał.



Referendum: Władysław Kosiniak-Kamysz prezentuje własne pytania

Kosiniak-Kamysz był następnie pytany jakie stanowisko zajmie PSL ws. referendum.

- Przedstawię cztery zagadnienia, którymi się teraz powinniśmy zajmować. One będą chociażby dotyczyły zatrzymania niekontrolowanego napływu zboża i produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. To jest temat bieżący, a nie tematy z przeszłości. Czy jesteś za tym, aby w 100 procentach było finansowane in vitro, aby było dla wszystkich. Czy jesteś za emeryturą bez podatku i składki? Czy jesteś za dobrowolnym ZUS-em. To są tematy, które dziś interesują Polaków. Jeśli rządzący nie zgodzą się na takie pytania to będziemy stawiać jedno pytanie w procesie wyborczym: czy jesteś za odsunięciem PiS-u od władzy. Jeśli tak, to głosujesz na Trzecią Drogę. I nie trzeba dodatkowej karty do głosowania: wystarczy pobrać tą w wyborach do Sejmu, w wyborach do Senatu - odparł.



Władysław Kosiniak-Kamysz o Michale Kołodziejczaku: Nie widzimy wroga na polskiej wsi poza PiS

A jak prezes PSL odnosi się do startu Michała Kołodziejczaka, lidera AGROUnii, z list Koalicji Obywatelskiej?