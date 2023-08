Konfederacja chce wykorzystać spadek przychylności wobec uchodźców z Ukrainy

Tyszka: – PiS wpadł w popłoch. Konfederacja mówi o imigrantach to, co myślą Polacy, a premią za to jest wzrost poparcia w naszych sondażach. PiS chciał przyciągać rozbudowanymi świadczeniami socjalnymi obywateli Ukrainy, zrównania praw cudzoziemców z Polakami, by zniwelować sobie demograficzne problemy. Ale przestrzelił. Ludzie to widzą i im się to nie podoba. Domagamy się, by Polska stworzyła na bazie referendum prawdziwą politykę migracyjną.

Konfederacja przygotowała 10-punktowy „Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej” pod hasłem „Po pierwsze Polacy!”. Na pierwszym miejscu jest „likwidacja socjalu dla imigrantów”, ale także automatyczne uchylanie prawa pobytu po ustaniu zagrożenia, ustalenie limitu imigrantów, delegalizacja szariatu, deportacja imigrantów, którzy złamali prawo w Polsce, pierwszeństwo dla polskich studentów na uczelniach, 10-letnie moratorium na przyznawanie obywatelstwa.

– PiS otworzył tym referendum o uchodźcach puszkę Pandory i dał wodę na młyn Konfederacji – mówi polityk KO, prosząc o anonimowość.

Czego boją się Polacy

„Nasza akceptacja dla uchodźców wciąż spada i obecnie jest najmniejsza od początku wojny” – wynika z badania agencji Openfield. Aż 60,4 proc. respondentów uważa, że pomoc w postaci świadczeń udzielanych przez państwo jest lepsza dla uchodźców niż dla nich samych.

Także 60 proc. badanych (badania UW z maja tego roku) jest przeciwna zrównaniu dostępu do świadczeń, jakie mają Polacy, a ponad połowa Polaków jest przeciwna także przyznawaniu zasiłków (rok temu było to 37 proc.) i finansowaniu wyżywienia i zakwaterowania Ukraińcom (było 20 proc.).