W więzieniu była prezenterka telewizyjna "potajemnie szepcze nazwy miejsc, które odwiedziła lub przez które przejeżdżała" w Australii.



W liście, który określa "listem miłosnym do 25 mln osób" Cheng wspomina "życzliwość nieznajomych i przyjaciół" i dodaje, że "takie wspomnienia podnoszą ją na duchu" za kratami.



Cheng napisała też, że tęskni za solą morską, czarnym humorem i wiecznie błękitnym niebem nad Australią Zachodnią, a także za piaskiem między palcami u stóp.

"Najbardziej tęsknię za dziećmi" - tymi słowami Cheng zakończyła list.



Spekuluje się, że Cheng tak długo czeka na wyrok, ponieważ jej sprawa wykorzystywana jest przez Chiny jako karta przetargowa w relacjach między chińskim a australijskim rządem.



Premier Australii, Anthony Albanese, został zaproszony do Pekinu przez Xi Jinpinga. Jednak w Australii premier poddawany jest presji, by uzależnić wyjazd do Chin od uwolnienia Cheng i innego Australijczyka, Yanga Hengjuna.