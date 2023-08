Biden dociska Chiny. Koniec z inwestycjami w najnowsze technologie

Na to nałożył się wzrost płac w Chinach, a także prześladowanie przez komunistyczne władze firm prywatnych. To spowodowało, że chińska gospodarka stała się mniej konkurencyjna.

Co prawda, dziś Xi Jinping zmienił zdanie i mówi, że „przedsiębiorcy to nasi ludzie”. Ale dla wielu koncernów jest za późno. W obawie, że padną ofiarą nasilającego się starcia między dwoma kolosami, Waszyngtonem i Pekinem, wolą przenieść produkcję gdzie indziej. Tak stało się choćby z HP czy Black and Decker, które uznały, że lepiej produkować odpowiednio komputery i narzędzia w Meksyku, a nie w Chinach. Dzięki temu Meksyk właśnie w tym roku stał się największym partnerem handlowym USA, spychając ChRL na drugą pozycję. Amerykańscy inwestorzy często też wybierają Tajlandię, Wietnam oraz Indie jako alternatywne miejsca do lokowania produkcji.

Teraz Biden postanowił pójść o krok dalej. W środę ogłosił zakaz inwestowania w taką produkcję w Chinach, która wykorzystuje najnowsze technologie, jak sztuczna inteligencja (AI), komputery kwantowe czy półprzewodniki najnowszej generacji. Restrykcje obejmują nie tylko koncerny, które w takiej produkcji się specjalizują, ale także fundusze kapitałowe i fundusze joint venture, które chciałyby w podobną działalność zainwestować.

To zmiana filozofii działania Amerykanów, bo do tej pory koncerny z USA, jeśli wycofywały się z produkcji w Chinach, to z własnej woli i na podstawie kalkulacji opłacalności takiej działalności. Teraz muszą stosować się do zakazu administracyjnego.

Adam Slater, ekspert instytutu Oxford Economics, mówi „Washington Post”, że taka logika będzie obejmowała kolejne sektory produkcji. Biały Dom chce także skłonić do podobnego zakazu sojuszników, jak Tajwan czy Koreę Południową, czy nawet państwa G7. Będzie to jednak dla Amerykanów trudne w przypadku Niemiec, których część koncernów, jak BASF czy Volkswagen, nadal rozwija produkcję w Chinach. Niemcy, ale też Francja, nie ograniczyły jak na razie importu z Chin, choć jest on proporcjonalnie mniejszy niż ten Stanów Zjednoczonych. To ciekawe, w szczególności w przypadku Republiki Federalnej, która jest teraz w recesji.