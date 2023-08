78 proc. Tylu wyborcom, którzy nie popierają żadnej z partii, lepiej żyje się za rządów PiS

Wśród wyborców PiS 96 proc. respondentów wskazuje, że lepiej żyje im się za rządów partii Jarosława Kaczyńskiego i jego koalicjantów. Z kolei wśród wyborców opozycji 64 proc. deklaruje, że lepiej żyło im się za rządów koalicji PO-PSL - ale w grupie tej, oprócz wyborców PO i PSL, są też wyborcy Nowej Lewicy i Konfederacji oraz wyborcy Polski 2050 i innych ugrupowań opozycyjnych.

Sondaż: Wyborcom niezdecydowanym lepiej żyje się za rządów Jarosława Kaczyńskiego

Co ciekawe wśród wyborców niezdecydowanych co do tego, którą partię popierają, 78 proc. badanych jest przekonanych, że lepiej żyje im się za rządów PiS. 14 proc. niezdecydowanych wskazuje, że lepiej żyło im się za rządów koalicji PO-PSL.