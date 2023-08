Pucz w Nigrze. Francuskie imperium do wzięcia

Dzięki takiemu postępowaniu Rosjanie cieszą się w regionie zachodniej Afryki opinią znacznie skuteczniejszych w zwalczaniu islamskich radykałów niż np. stacjonujące tam wojska francuskie, przestrzegające międzynarodowych konwencji i praw wojny.

Jednak Bazoum twierdzi, że to w jego kraju (gdzie nie było rosyjskich najemników) „sytuacja z bezpieczeństwem polepszała się”, a w Mali i Burkina Faso pogarszała. Oficjalnie władze Mali nie przyznały, że stacjonują tam najemnicy. W przeciwieństwie do Moskwy, która zrobiła to po puczu ich właściciela Jewgienija Prigożyna. Szef MSZ Siergiej Ławrow zapewnił wtedy, że „pomoc w zakresie bezpieczeństwa” będzie kontynuowana, szczególnie w Mali i Republice Środkowoafrykańskiej.

Kreml jednak nie wie, co ma robić z puczystami w Nigrze, którzy proszą go o pomoc. – Tendencja, by afrykańskie problemy rozwiązywane były przez samych Afrykanów (…) nabiera siły, i okazuje się znacznie efektywniejsza niż ingerencja państw zachodnich czy jakichś innych – sądzi rosyjski afrykanista Jewgienij Kordeniasow, wskazując na szykującą się interwencję wojskową państw regionu w Nigrze.

Niezależnie od tendencji Kreml nie chciałby wspierać jawnych rebeliantów. Co prawda w Mali pomaga juncie, ale sama ona oficjalnie nazywa się „rządem przejściowym” – do czasu wyborów.

Ludzie Prigożyna – forpoczta Kremla w Afryce – zaangażowani byli w co najmniej 16 krajach kontynentu. Głównie jako najemnicy. Ale Prigożyn wysyłał na ten kontynent również „doradców politycznych” czy propagandystów, którzy mieli pomagać politykom utrzymywać władzę czy wygrywać wybory (np. na Madagaskarze w 2018 r.).