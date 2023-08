Rafał Trzaskowski: Gdyby rząd PiS nie zabierał Warszawie pieniędzy, moglibyśmy przegonić Berlin

Dlaczego nie chce pan podpisać listu – wspólnie z premierem Mateuszem Morawieckim – do kanclerza Scholza ws. odszkodowań za zniszczoną Warszawę?

Szanuję pamięć o powstaniu i głównie interesuje mnie to, jak pomóc samym powstańcom. Pan premier natomiast używa powstania do prowadzenia swojej osobistej kampanii wyborczej, w której ja nie zamierzam brać udziału. Jeżeli reparacje to najważniejszy postulat PiS w polityce zagranicznej – to skoro uważają się za tak skutecznych – powinni już dawno w zębach te reparacje przynieść. Mieli na to osiem lat. Reparacje pojawiają się w retoryce PiS dla doraźnego efektu politycznego – żeby przykryć ich kompletną indolencję w polityce europejskiej.

1 sierpnia to moment, który powinien łączyć Polaków i skłaniać do rozmów o pojednaniu. Niestety, za każdym razem PiS przypomina sobie wtedy, że nie jest w stanie niczego wynegocjować z Niemcami. I to w tym samym czasie, gdy nie jest w stanie sięgnąć po 500 miliardów złotych z Funduszu Odbudowy i funduszy strukturalnych (których większość też jest zablokowana) tylko dlatego, że prowadzi szkodliwe i antydemokratyczne działania. Środki europejskie leżą na ziemi – wystarczy, że PiS się pochyli. 500 miliardów złotych to fortuna – która mogłaby całkowicie zmienić Polskę. Podczas rocznicy powstania powiedziałem, że powstańcy przyczynili się do odbudowy Warszawy. Nikomu się wtedy nie śniło, że Warszawa kilkadziesiąt lat później może być bogatsza niż Wiedeń. Gdyby rząd PiS nie zabierał Warszawie pieniędzy i nie marnował pieniędzy z KPO, to moglibyśmy w poziomie rozwoju przegonić Berlin. To byłaby prawdziwa sprawiedliwość dziejowa. Przypominam, że w ostatnich latach rząd zabrał stolicy 9,5 miliarda zł. Bezczelność pana premiera jest niebywała, nie chce mu się nawet pofatygować na rocznicę rzezi na Woli, bo w tym momencie musi zajmować się doraźną polityką, i to kiedy – wtedy kiedy my stoimy na powstańczych grobach. Za brak ataku na władze Warszawy Kaczyński mógłby przecież premierowi wystawić negatywną ocenę. A że premier panicznie boi się prezesa, to musi listy pisać.

Jakie będą główne tematy w tej kampanii wyborczej? Bezpieczeństwo? Referendum ws. uchodźców?

W kwestii bezpieczeństwa wszyscy mamy takie same zdanie, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy, wzmacnianie NATO oraz urzeczywistnienie europejskiej perspektywy dla Ukrainy. Oczywiście inną kwestią jest to, że PiS dużo mówi o bezpieczeństwie, a nie potrafi przez parę miesięcy znaleźć jednej rakiety w lesie. Nie jest też w stanie zareagować ani nawet potwierdzić faktu, że nad polskim niebem latają białoruskie śmigłowce.