"Minister Zdrowia ujawnia nazwisko pacjenta, który przyjmuje leki psychotropowe. Komendant Główny Policji publikuje nagranie rozmowy psychiatry o pacjentce. W kraju rządzonym przez PiS nikt nie może czuć się bezpieczny i chroniony" - napisała posłanka KO Marta Golbik.

Czy Was tam w MZ to reszty pogięło ??? Czy wiecie po co stworzono „tajemnice lekarską”?? Teraz rozumiem, dlaczego nawet w PiS nie mogą dla Pana Ministra znaleźć okręgu do startowania w wyborach - skomentował poseł Arkadiusz Myrcha.

Co widać po zachowaniu min. Niedzielskiego? Oni nie potrzebują już Pegasusa. Użyją całego państwa, złamią wszelkie zasady moralne i standardy, by niszczyć tych, którzy nie z ich partii. Widać zatem jedno: PiS z kulturą łacińską i cywilizacją śródziemnomorską nie ma nic wspólnego - napisał Rafał Grupiński.