Michał Kołodziejczak: Weszliśmy do ministerstwa rolnictwa po konkretne odpowiedzi

Michał Kołodziejczak: nasze działania wielu urzędnikom otworzyła oczy

- Jednak żaden minister czy wiceminister się tym nie zainteresował. Jedynie pracownicy ministerstwa przychodzili i kupowali bardzo dużo tych owoców. Wielu pracownikom ministerstwa nasz konsekwentna obecność pod ministerstwem otworzyła oczy. Oni do tej pory twierdzili, że nasze problemy podnosimy, tylko i wyłącznie na cele polityczne. Pracownicy ministerstwa przychodzili każdego dnia przez dwa tygodnie i robili zakupy. Do tej pory, gdy gdzieś wchodziliśmy, to pracownicy i ochrona starali się postawić opór. W tej sytuacji czegoś takiego nie było, bo ludzie rozumieli, że mamy słuszność – stwierdził Kołodziejczak.

Kołodziejczak był także dopytywany, czy z prawnego punktu widzenia nie doszło do wtargnięcia na teren ministerstwa rolnictwa.

- Nie było tam żadnego ochroniarza, który stawiałby nam opór, czy mówił, że nie możemy wejść. Weszliśmy normalnie przez bramki, przez które nie trzeba była skakać - drzwi były pootwierane. Wcześniej wysłaliśmy do wszystkich mediów informacje, że o jedenastej idziemy na spotkanie z ministrem rolnictwa. Nikt nie uwierzył nam, że rzeczywiście idziemy na to spotkanie. Z resztą Policja bardzo często dostaje o tym powiadomienia, ale nas zlekceważono. Prawdopodobnie myślano, że zrobimy kolejną konferencję, która nie przykuje uwagi mediów. No bo ile można robić konferencje o tym, że jest źle? Przecież każdy o tym wie. Tu rodzi się pytanie, czy nas wejście było zasadne, czy bezzasadne. Jak weszlibyśmy tam w strojach ludowych śpiewając pieśni ludowe, chwaląc ministra, to pewnie bylibyśmy super przyjęci – podkreślił lider AgroUnii.