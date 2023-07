Nic nowego w sprawie UFO

Jaki stosunek miało do UFO środowisko hipisowskie?

Nie słyszałem o tym, czy temat ten był popularny wśród tego środowiska, choć popularne były koszulki z UFO z przesłaniem Przychodzimy w Pokoju i parę utworów w tym duchu. W każdym razie zauważmy, że większość doniesień jest związana ze Stanami Zjednoczonymi, bardzo rzadko słyszy się, że np. Czesi widzieli UFO. Choć doniesienia pochodzą też Kanady, Australii ale też Anglii, Francji, krajów mającej silne wojsko. Zazwyczaj zjawiska mają miejsce w pobliżu wojsk. UFO widywali też zwykli ludzie, którzy byli przez UFO porywani i przetrzymywani, ale często nieznany kształt okazywał się owalem np. owada zaobserwowanym podczas długiego naświetlania filmów. Natomiast wojskowe raporty o superszybkich spodkach pozostają niewyjaśnione.

Dlaczego to UFO jest owiane tajemnica?

Wiele teorii spiskowych które krążą po świecie począwszy od UFO do płaskoziemców, bazuje na historii, że jest jakaś prawda, tylko rząd ukrywa ją, czyli rząd ukrywa, że np. ziemia jest plaska i na krawędziach świata stoją żołnierze i pilnują, żeby nikogo tam nie dopuszczać. Podobnie jest z UFO. Mówi się że to jest wysoka technologia i dlatego jest ukrywana przez wojskowych po to, żeby badać te zjawiska i wykorzystywać ją do swoich celów. Jeżeli tych przypadków jest dużo, to trudno powiedzieć, jak wojskowi to ukrywają. Po prostu UFO wolą wojskowych. Bardzo często te zjawiska są obserwowane przez samoloty, które bardzo szybko się poruszają i które spotykają się z jakimiś niewyjaśnionymi zjawiskami.

Czy to częste incydenty?

W czerwcu 2021 roku amerykański wywiad wydał raport o 144 przypadkach UFO, a na początku tego roku 510 przypadków. UFO lubi wojsko ostatnio. Jest to niewielki procent przypadków wyjaśnionych, w związku z tym, gdyby rzeczywiście cywilizacja pozaziemska nas by inwigilowała, to być może ten zakres zdarzeń niewyjaśnionych powinien być częstszy poza wojskiem. Natomiast to, że wiele przypadków udaje wyjaśnić w zwykły sposób (balony, drony itp.) pokazuje, że nie zawsze jesteśmy w stanie do końca zidentyfikować to, co pojawiło się przed nami. Ni wiem jak te przypadku wojskowe mają się do obserwacji z satelitów, ale miarę postępu nauki zauważmy, że cudów, które kiedyś były powszechne, jest mniej, więc narracja, że ogólnie kontakt z UFO jest ukrywany przez rządy albo wojsko, zbliża raczej takie doniesienie dotyczące UFO do innych teorii spiskowych, które mają podobną motywacje (nie ufamy tym na górze). Wydaje się, że gdyby rzeczywiście byliśmy odwiedzani przez obcą cywilizację albo ludzką z przyszłości, bo takie głosy też się pojawiają, to opublikowanie tego powinno być jednoczące i politycznie korzystne. Trudno wyjaśnić, czemu te przypadki miałyby być ukrywane - oprócz wyścigu po technologie wojskowe.