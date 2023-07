Jarosław Kaczyński: Mamy zamiar rozbudować płot wzdłuż granicy z Białorusią

Wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego mówił, że rząd PiS zmienił omawianą przez niego koncepcję rządu PO-PSL. - Odbudowujemy tutaj jednostki wojskowe, tworzymy nowe - powiedział dodając, że polska armia będzie miała sześć dywizji, a "z czasem prawdopodobnie będzie jeszcze dywizja zapasowa".

Prezes PiS o wagnerowcach na Białorusi

- Jednocześnie umacniamy granice w innym tego słowa znaczenie, dzisiaj najbardziej potrzebnym - mówił prezes PiS. Dodał, że chodzi o takie działania jak budowa ogrodzenia na granicy i budowa "różnego rodzaju urządzeń elektronicznych, które mają ułatwić chronienie granicy" oraz "akcja, która fizycznie powstrzymała atak, który zorganizował (Aleksander - red.) Łukaszenko, niewątpliwie z poparciem (Władimira - red.) Putina".

Kaczyński mówił, że chodzi o "atak, który w słabszej w tej chwili postaci trwa przez cały czas, a który może się w każdej chwili zaostrzyć i przybrać inny charakter, tzn. być związanym z obecnością wagnerowców". - Oni niedaleko stąd ćwiczą, pewnie trzy czy cztery kilometry od tego miejsca - mówił były premier.

- My chcemy powiedzieć jasno, że robimy wszystko, co trzeba i co jest wystarczające, żeby ewentualne prowokacje czy jakieś agresywne przedsięwzięcia groźniejsze niż te poprzednie, odeprzeć, odeprzeć z łatwością - oświadczył Jarosław Kaczyński.

Kaczyński: Płot na granicy ma zostać rozbudowany

- Jeśli chodzi o nieco dalszą perspektywę - ale ta dalsza oznacza miesiące i co najwyżej pojedyncze lata, a nie jakiś dłuższy okres - mamy zamiar rozbudować ten tzw. płot wzdłuż granicy. On ma objąć wszystkie te miejsca, gdzie go jeszcze w tej chwili nie ma, a gdzie nie ma przeszkody wodnej takiej jak Bug. Ale Bug na różne sposoby też ma być dodatkowo zabezpieczony - powiedział wicepremier.