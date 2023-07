Jak piszą zawiadamiający, w centrum Ptak pojawiała się przedstawicielka stowarzyszenia, ale jej wizyty odbywały się raz w tygodniu przez dwie godziny. Rozdawała karmę i akcesoria dla zwierząt, jednak miały nie pochodzić one z zasobów Polski 2050, lecz zawiadamiających. „Stowarzyszenie nie przywiozło do punktu w czerwcu 2022 r. ani karmy, ani akcesoriów poza kilkunastoma rzeczami, które nie mogły zaspokoić potrzeb nawet dziesięciu zwierząt” – czytamy.

Z zawiadomienia wynika, że dyżury w Ptak Expo pełniła też wynajęta przez Polskę 2050 lekarka weterynarii, której pracownicą była wspomniana wcześniej członkini stowarzyszenia. Zdaniem zawiadamiających, lekarka nie wypełniała jednak czynności wynikających z dotacji od wojewody, lecz zadania zlecone i opłacone przez powiatowego lekarza weterynarii. Po wybuchu wojny służby weterynaryjne nakazały szczepienie i chipowanie zwierząt napływających spoza Unii Europejskiej do Polski.

Po wyczerpaniu dotacji Polska 2050 sporządziła sprawozdanie dla wojewody. Wynika z niego, że lekarka konsultowała i leczyła kilkadziesiąt zwierząt dziennie. „Stowarzyszenie Polska 2050 dzięki współpracy z profesjonalnym zakładem weterynaryjnym mogło wypełnić lukę, jaka powstała w opiece nad zwierzętami ludzi przybyłych do nas z Ukrainy wskutek wojny” – napisała Polska 2050.

Zawiadamiający uważają, że poświadczono nieprawdę. Piszą, że to oni mieli dostęp do kluczy i nie jest możliwe, by bez ich wiedzy lekarka pełniła codzienne dyżury. Na potwierdzenie podali prokuraturze nazwiska i numery telefonów do kilkunastu świadków pracujących w centrum Ptak.

Polska 2050 się broni

Co na to Polska 2050? – Co do zarzutów Mondo Cane dotyczących zakupu karmy czy smyczy, podkreślamy, że grant dotyczył medycznych usług weterynaryjnych, realizowanych w większości wypadków w gabinecie weterynaryjnym, co potwierdza dokumentacja medyczna i fotograficzna oraz faktury za zabiegi. Jest to zatem zarzut całkowicie nieuprawniony. Dystrybucja smyczy nie jest operacją np. ratującą życie zwierzęcia – informuje nas Katarzyna Suwała, wiceprezeska Stowarzyszenia Polska 2050.